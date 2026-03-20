Sabatini: "Leao non è un grande giocatore: Hojilund è meglio, Yildiz è meglio, Malen è meglio, Lautaro è meglio. Ma una partita con Fullkrug gli va data"

vedi letture

Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso nel podcast Cose Scomode su Leao: "Io che critico Leao perchè non si esce dal campo in quel modo, non si fa quella scena, si corre e qui ha corso più Maignan per andare a consolarlo che Leao, devo dire che da qui alle prossime giornate a Leao la concessione di giocare con Fullkrug li nel mezzo glie la devi dare. Per me non è un grande giocatore Leao, Hojilund è meglio, Yildiz è meglio, Malen è meglio, Lautaro è meglio, però comunque questo ragazzo sennò lo perdi sia psicologicamente che tecnicamente, una partita con Fullkrug titolare fagliela fare"

MIGLIORAMENTI DA FARE, MA ALLEGRI NON CAMBIA

Il merito più grande di Massimiliano Allegri è stato quello di aver riportato nelle prime posizioni il Milan. E per farlo la prima cosa su cui ha lavorato è stata la fase difensiva perchè nella scorsa stagione i rossoneri incassavano troppi gol. Per prendere meno reti (quella milanista è al momento la miglior difesa della Serie A), è stata di conseguenza "sacrificata" un po' la fase offensiva e questo ha portato il Diavolo a segnare meno rispetto alle altre formazioni che stanno lottando per i quattro posti Champions (44 gol in 29 partite, delle prime sei della classifica solo la Roma ne ha siglati meno). E le difficoltà realizzative del Milan sono aumentate nel 2026: 12 gare giocate e appena 14 reti segnate. Se si prendono in considerazione solo gli ultimi quattro match contro Parma, Cremonese, Inter e Lazio, la squadra di Allegri ha segnato appena tre gol.