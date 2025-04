Sabatini: "Questo Milan vale molto di più del nono in classifica, deludente e desolante"

Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso su calciomercato.com sul Milan dopo la vittoria di Udine: “Questo Milan vale molto di più del nono in classifica, deludente e desolante, e la dimostrazione si ha contro l’Udinese con le novità della difesa a 3 che dà buone risposte e con i protagonisti più o meno attesi. Leao segna il gol dell’apertura e poi si limita a fare il Leao, cioè lo spettatore privilegiato, ma anche Theo Hernandez segna un gol da vecchi tempi, che in estate verrà interpretato per come deve. Un saluto malinconico al suo Milan o un arcobaleno di speranza per il futuro e la sua permanenza in rossonero. Mercoledì con l’Inter sarà un’altra storia, ma la sensazione è che il Milan potrà mettere in difficoltà i nerazzurri molto di più di quanto non si potesse pensare alla partita d’andata”.

IL RITORNO DI THEO

Il Milan vince con un netto 4-0 contro l'Udinese, grazie alle reti di Leão, Pavlović, Hernández e Reijnders. Un approccio feroce e difesa compatta. Esaltate le fasce laterali dove si è rivisto il Theo dei bei tempi e la difesa non ha concesso praticamente nulla. Il 3-4-3 varato per la prima volta è promosso sotto ogni punto di vista. Quindi, una prestazione dominante che prova a rilanciare la posizione dei rossoneri in classifica.

Theo di nuovo in gol. Udinese una delle sue vittime preferite. Per Theo Hernández, quattro gol in questo campionato, ha segnato 3 reti contro l'Udinese in Serie A, solo contro il Venezia (4) ne conta di più (3 anche contro Parma e Torino).