Sabatini su Camarda: “A Lecce poche palle gol. Ma se hai pane secco impari a masticare meglio”

vedi letture

Ospite del canale YouTube di Carlo Pellegatti, Sandro Sabatini ha commentato cosi la decisione di mandare in prestito Camarda al Lecce invece che in una squadra che può procurargli un maggior numero di occasioni da rete. Queste le sue parole.

Sulla scelta di mandare Camarda al Lecce: “Ma guarda mi pongo in maniera molto equidistante, perché se tu ad esempio lo mandi in una squadra di Serie B di vertice, come promette di essere lo Spezia, il Palermo, il Modena, un attaccante se gioca ha più palloni a disposizione, cresce con più palloni a disposizione. Se lo mandi con Lecce certe volte, tipo la partita di coppa Italia col Lecce, sto ragazzo mi faceva tenerezza perchè che doveva fare, il pallone lo vedeva da lontano. Però per imparare a masticare invece serve perché se fai una stagione col pane secco poi mastichi meglio”.