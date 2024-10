Sabatini su Morata: "Schierato alle spalle di Abraham è un'altra cosa rispetto a quando gioca da centravanti alla Giroud"

Presente negli studi di Pressing, Sandro Sabatini ha commentato così la nuova posizione in campo di Alvaro Morata che nelle ultime partite è stato schierato da Fonseca dietro a Tammy Abraham e non come unico centravanti: "Morata ha fatto una grande partita contro il Lecce. Lo spagnolo, schierato alle spalle di Abraham, è un'altra cosa rispetto a Morata centravanti come se fosse Giroud.

Con questa nuova collocazione voluta da Fonseca ne ha beneficiato tutto il Milan".