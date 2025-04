Sabato: "Milan, l'unico da prendere è Conte per ripartire da capo"

vedi letture

In diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore Antonio Sabato.

Un pensiero sul Milan?

"E' un'analisi difficile da fare. E' dura quando deve riconquistare palla, ma quando ce l'ha è forte. Dovrebbero cambiare 5-6 giocatori, altra rivoluzione come quest'anno. E rifare una squadra non è mai facile. L'unico da prendere è Conte, per ripartire da capo".