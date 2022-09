Sabato si gioca a Empoli: Bennacer e Krunic ex della sfida

MilanNews.it

Sono due gli ex della sfida che si giocherà sabato 1° ottobre al Castellani tra i padroni di casa dell'Empoli e il MIlan, match valido per l'ottavo turno del campionato di Serie A. Entrambi i calciatori giocano nel Milan e sono arrivati dalla toscana nella stessa estate: Rade Krunic e Ismael Bennacer. Il bosniaco ha giocato quattro stagioni a Empoli giocando tra A, B e Coppa Italia 119 volte e trovando 13 gol e 17 assist. Per l'algerino invece solo due stagioni una in B e una in A: 77 presenze, 2 gol e 6 assist.