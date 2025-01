Sacchi: "Conceicao deve allenare giocatori che non ha scelto"

Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan, questa mattina è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha parlato della situazione in casa rossonera con il nuovo allenatore Sergio Conceicao, che ha anche allenato ai tempi del Parma. In generale Sacchi ha poi offerto un punto di vista su tutto il momento del club rossonero.

Le parole di Arrigo Sacchi su una delle prime cose che dovrà fare Sergio Conceicao secondo il suo punto di vista: "Sfida complicata non soltanto del dopo Fonseca ma aggiungerei del dopo Pioli e del dopo Maldini, che insieme, uno in panchina e l'altro come dirigente, hanno vinto uno scudetto. La situazione è davvero difficile per diverse ragioni. La prima: Conceicao deve allenare i giocatori che non ha scelto e che non so se vadano bene per le sue idee di calcio. Mi auguro che riesca ad adattarsi e a far sì che lo seguano con il massimo impegno e la massima collaborazione"