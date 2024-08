Sacchi: "Fonseca? Piano con i giudizi. Roma non fa testo, troppo difficile lavorarci"

vedi letture

Intervista alle colonne de Il Messaggero Veneto per l'allenatore Arrigo Sacchi. Tra le altre cose, oltre a ripercorrere la sua storia personale, il tecnico nativo di Fusignano si è soffermato anche su tecnici attuali di Serie A. E su Fonseca dichiara:

"Ci vuole pazienza prima di dare giudizi. Dico, lasciamo lavorare Fonseca. In Ucraina produceva del bon calcio, ricordo. E Roma non fa testo: è troppo difficile, chiunque non va bene". Aperta e chiusa in poche parole una parentesi su Sarri ("Che non alleni è una bestemmia"), conclude raccontando di quanto fu fondamentale l'ascolto che gli dette Berlusconi nell'acquistare Ancelotti dalla Roma, base per i trionfi rossoneri del futuro.