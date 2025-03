Sacchi: "Juve e Milan potevano andare su Conte quando era libero"

Il Milan in questo weekend si ritroverà di fronte il Napoli, secondo in campionato e in piena lotta per lo scudetto contro l'Inter. I rossoneri inseguono il posto Champions League e prima della sosta sono reduci da una doppia vittoria consecutiva contro Lecce e Como a cui tentare di dare quella continuità che è mancata per tutta la stagione. Della squadra partenopea ne ha parlato sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli l'ex allenatore rossonero Arrigo Sacchi. Le sue impressioni.

Il pensiero di Arrigo Sacchi sull'opportunità perduta da Milan e Juventus per Antonio Conte: "Juve e Milan potevano andare a scegliere Antonio Conte quando era libero. A Marotta ai tempi della Juve gli dissi: se prendi Conte vincerai e così lo prese ed ha vinto. Se ne andò perché voleva un giocatore e non glielo presero”.