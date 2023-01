Sacchi: "Ora faccio il tifo per Spalletti: ho gridato al 2-0 di Kvaratskhelia"

MilanNews.it

Arrigo Sacchi, ex leggendario allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni de Il Mattino e ha rivelato per quale squadra farà il tifo per lo Scudetto: "Ora faccio il tifo per lui, ho anche gridato gol sul 2-0 di Kvara. Mia moglie si è stupita e si è spaventata: “Arrigo, che succede?”, ha urlato. Ma per Spalletti è arrivata l’ora di vincere lo scudetto, accidenti. Perché il gioco e le idee, con lui, sono al centro di ogni cosa. In Italia è un’eccezione. Sta spiegando a tutti che la bellezza è un valore, non solo un sogno".