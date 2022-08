Sacchi: "Primo club di tutti i tempi? Secondo Uefa e France Football il mio Milan".

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arrigo Sacchi oggi sarà a Istanbul per ricevere il Premio Presidente Uefa 2022. La Gazzetta dello Sport lo ha intervistato questa mattina e fra le altre cose ha dato un giudizio sul suo Milan, quello che ha fatto la storia del calcio negli anni '90: "Per France Football e per l’Uefa siamo il primo club (di tutti i tempi, ndr), non l’ho detto io. Quando firmai al Milan, Berlusconi mi disse; “Dobbiamo essere campioni del mondo”. Siamo andati oltre il sogno. Ancelotti mi ha confessato di non aver capito la grandezza di quello che stavamo facendo. Se per questo, neanch’io".