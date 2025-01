Sacchi su Conceiçao: "Allenatore vincente, al Porto ha saputo farsi comprendere bene dai suoi ragazzi"

Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha parlato della situazione in casa rossonera con il nuovo allenatore Sergio Conceicao, che ha anche allenato ai tempi del Parma. In generale Sacchi ha poi offerto un punto di vista su tutto il momento del club rossonero.

Le parole di Sacchi sul Porto di Conceicao

"Devo ammettere che il suo Porto mi piaceva parecchio. Una squadra ben organizzata, che praticava un calcio collettivo, che si muoveva con buoni sincronismi e che aveva coraggio e spirito di sacrificio. Ciò significa che Sergio era riuscito a farsi comprendere dai suoi ragazzi e aveva trasmesso le sue conoscenze. Al Milan sarà più difficile perché è in un ambiente nuovo e ha poco tempo. Il suo Porto era tosto. Pressing e ripartenze veloci. Squadra molto corta e molto stretta. Tutti i giocatori partecipavano all'azione, i primi difensori erano gli attaccanti, insomma un calcio moderno ed europeo. E infatti se andate a vedere il curriculum in Europa di Conceicao, scoprirete che per due volte è arrivato ai quarti di Champions League. Stiamo parlando di un allenatore che ha vinto per tre volte il campionato portoghese".