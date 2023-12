Sacchi sul Milan: "Non so di chi è la colpa, non si può dare tutta la responsabilità a Pioli"

vedi letture

Arrigo Sacchi ha concesso un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'ex allenatore storico del Milan ha analizzato la situazione di varie squadre del calcio italiano tra cui, ovviamente, i rossoneri, sempre con un riguardo speciale. Ecco le sue parole, uscite nell'edizione odierna del quotidiano, sulla situazione Champions League dei rossoneri:



Infine l’impresa più complicata, quella del Milan che è obbligato a vincere a Newcastle e un successo potrebbe non bastare.

"Intanto che comincino a vincere, poi si vedrà. Certo il Borussia Dortmund dovrà battere il Psg e non sarà semplice, ma la cosa più complicata mi sembra il successo del Milan. La fiducia ce l’ho, ma non vorrei illudermi: troppe volte, in questa stagione, i rossoneri non sono stati all’altezza. Non so di chi sia la colpa per un rendimento tanto discontinuo, di sicuro non si possono addossare tutte le responsabilità a Pioli. So, però, che quando si comprano soltanto stranieri il processo di ambientamento sarà lungo e faticoso".