Saelemaekers a MTV: "E' stata una grande vittoria di squadra. Estupinan? Ha sempre lavorato al 100% e questo gol meraviglioso è la giusta ricompensa"
Alexis Saelemaekers, intervistato da Milan TV dopo la vittoria nel derby, ha dichiarato: "Sappiamo che contro un giocatore come Dimarco se perdi la concentrazione per un secondo lui può mettere la palla dove vuole e creare qualcosa di pericoloso. Sono dovevo essere sempre concentrato, così come lo sono stati i miei compagni per tutta la partita. E' stata una grande vittoria di squadra".
Su Estupinan: "Sono felice per lui. Qualche settimana fa abbiamo parlato a Milanello e gli avevo detto di tenere duro perchè è un grande giocatore e in una stagione capitano i momenti difficili. Lui ha sempre lavorato al 100% e questo gol meraviglioso è la giusta ricompensa. Sono contento per lui".
Sui risultati positivi contro le big: "Contro le grandi squadre siamo sempre presenti. Non abbiamo mai mollato e abbiamo fatto sempre vedere la mentalità giusta. Ora dobbiamo lavorare sul fatto che facciamo più fatica contro le piccole, se facciamo bene anche con loro possiamo arrivare a grandi obiettivi".
Alexis on post-match media duty 🫡 pic.twitter.com/qwWmh42smQ— AC Milan (@acmilan) March 9, 2026
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan