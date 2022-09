Saelemaekers a Sky: "L'avevo detto, sto lavorando sui miei numeri in attacco"

MilanNews.it

Alexis Saelemaekers, autore del gol del 2-1 questa sera, è stato intervistato da Sky Sport nel post partita di Milan-Dinamo Zagabria. Queste le sue dichiarazioni:

Due partite, due gol in Champions: “È vero che l’avevo già detto in conferenza, sto lavorando sui miei numeri in attacco: sono ancora più felice per la squadra e per i primi 3 punti in casa da 9 anni”.

Stai lavorando sulla fase offensiva? “Provo ad essere più presente in area. Provo a farlo e oggi ho fatto gol, sono molto contento”.

Avete giocato allo stesso livello con cui giocate in Italia? “Penso che abbiamo giocato al nostro livello, con una buona mentalità e una buona gamba. Siamo molto felici per i punti in Champions, ora ci concentriamo per il Napoli”.

Sul Chelsea: “Sappiamo che il Chelsea è una grande squadra, la affronteremo come le altre squadre, per noi non cambia niente: se giochiamo al nostro livello sono sicuro che possiamo fare qualcosa di bello”.