Saelemaekers a Sky: "Ogni partita è difficile. Ibra? È molto importante che sia con noi"

© foto di DANIELE MASCOLO

Alexis Saelemaekers, esterno rossonero, si è così espresso a SkySport nel pre Cagliari-Milan: "Arriviamo piano piano alla fine, ma per noi non cambia niente. Ci prepariamo bene, ascoltiamo bene il mister e prepariamo partita per partita: sono tutte importanti. Salernitana e Napoli? Ogni partita è difficile, serve l'atteggiamento giusto in ogni partita".

Sul ritorno di Ibra: "È molto importante per il gruppo, è sempre meglio averlo con noi. Ha la mentalità giusta e l'atteggiamento giusto: è molto importante che sia con noi oggi".