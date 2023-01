Saelemaekers a Sky: "Pioli ha gestito bene la squadra. Rimonta? Pensiamo partita per partita, vedremo alla fine che succederà"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alexis Saelemaekers è stato intervistato da Sky Sport nel pre partita di Salernitana-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Come stai? “Adesso sto molto meglio, non è mai facile guardare i compagni da casa. Ho lavorato e mi sento pronto e anche la squadra è pronta per fare una bella cosa oggi”

La gestione di Pioli: “Penso che la squadra non era ancora al completo, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Penso che il mister ha gestito bene la squadra e siamo pronti per affrontare questa partita al 100%”.

Credete alla rimonta sul Napoli? “Certo che ci crediamo, guardiamo partita per partita e vedremo alla fine del campionato cosa succederà”.