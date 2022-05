MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche Alexis Saelemaekers ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram per esultare dopo Verona-Milan 1-3. Il belga, come spesso accade, ringrazia anche i tifosi giunti in Veneto per sostenere la squadra, scrivendo: “Che notte di nuovo! Che supporto dai nostri fan! Ultime 2 finali al via! Forza Milan”.