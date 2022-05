Saelemaekers fa 100 col Milan. Maldini: "Che sia l’inizio di una lunga carriera qui con noi"

Alexis Saelemaekers è stato premiato a Milanello da Maldini e Massara davanti a mister Pioli e la squadra per le 100 presenze raggiunte con la maglia rossonera.

Paolo Maldini ha consegnato il premio al belga: “Siamo qui per festeggiare la centesima presenza di Alexis, che ha iniziato la sua avventura col Milan il 2 febbraio 2020 col Verona. Un grandissimo traguardo, che sia l’inizio di una lunga carriera qui con noi. Bravo Alexis.

Saelemaekers ha ringraziato: “Grazie mille, grazie a tutti. Questa domenica c’è l’ultima battaglia, speriamo di poter vincere questo Scudetto”.

