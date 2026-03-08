Saelemaekers: "Il mister mi ha detto di bloccare i cross di Dimarco. Obiettivo? D'accordo col mister, zona Champions"

Alexis Saelemaekers ha parlato a DAZN dopo il derby vinto 1-0. Le sue parole:

Avete sorpreso l’Inter con un atteggiamento diverso dal solito pressando alto. Allegri parla ancora di zona Champions...

“Noi siamo d’accordo con il Mister, seguiamo lui. L’obiettivo è la zona Champions, abbiamo fatto una grandissima partita, importante per noi. Grande mentalità, uniti fino alla fine. Dobbiamo continuare a farlo anche alle prossime”.

Che difficoltà hai trovato oggi in fase difensiva?

“Sappiamo che Dimarco è un grandissimo giocatore e che il gioco dell’Inter passa soprattutto da lui. Per me era importante la fase difensiva. Sono pericolosi sul lato sinistro, ho provato a bloccare i suoi cross perché sappiamo che ha un piede veramente importante. Ogni volta che gli lasci spazio mette la palla dove vuole lui. Erano questi i consigli del mister prima della partita: bloccare i suoi cross, andare forte subito su di lui, non lasciarlo giocare. Era una partita nella partita oggi, sono felice che abbiamo vinto e abbiamo preso i tre punti”.

L’approccio:

“Devo dire che abbiamo approcciato nel modo giusto, siamo stati concentrati dall’inizio alla fine. Poi nella partita ci sono momenti su e momenti giù, in questi momenti dobbiamo stare uniti fino alla fine. C’è sempre delle cose da migliorare e proveremo a farlo fino alla fine della stagione”.

Oggi c’erano anche i tuoi genitori allo stadio:

“Mi hanno mandato due messaggi. “Bellissima partita” e poi “Puoi guardare con la telecamera se la nostra Blu (il cane di Alexis, ndr) sta bene” (ride, ndr). Loro sono innamorati del mio cane. Era più importante il cane che la partita”.