Saelemaekers pronto a rinnovare con il Milan fino al 2030
In occasione del primo giorno di raduno Alexis Saelemaekers, intervistato dai colleghi di Milan TV, aveva detto: "Sono tornato per restare", facendo ovviamente riferimento agli ultimi due prestiti consecutivi, uno proprio alla Roma, che affronterà da ex questa sera.
E i risultati sarebbero dalla sua parte, anche perché Allegri ha dimostrato di non riuscire a fare a meno di lui in queste prime 10 partite di campionato. Rendimento importante che ha portato il Milan a muoversi in ottica rinnovo, come anticipato anche ieri da MilanNews.it (LEGGI QUI l'anticipazione).
I contatti tra il club e l'entourage del belga sono costanti e sono molto prolifici, anche se non sono stati ancora programmati degli incontri tra le parti per entrare nella fase decisiva della trattativa. Intorno a questa vicenda si respira grande fiducia ed ottimismo, con Saelemaekers orientato a prolungare fino al 2030.
