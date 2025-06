Saelemaekers: "Restare al Milan è un'opzione. Non ho ancora parlato con Allegri"

Alexis Saelemaekers, dal ritiro del Belgio, ha parlato così in conferenza stampa della stagione in prestito alla Roma e del ritorno al Milan: "Vengo da una buona stagione, sono molto contento. Il mio prestito alla Roma è terminato. Vedremo cosa succederà, sta a me fare le scelte giuste per il resto della mia carriera. Non ho ancora avuto contatti con Massimiliano Allegri.

Restare al Milan è un'opzione. Mi trovo bene in questo club. Devo trovare un progetto che mi dia spazio. Questa stagione è stata una svolta per me. Non avevo mai avuto un infortunio così grave. La società mi ha dato fiducia, sono riuscito a giocare subito. Mi hanno aiutato a tornare al mio livello. Sono riuscito a ottenere delle buone statistiche. Cercherò di trarne vantaggio nei prossimi mesi".