Sala: "Nuovo San Siro? Oggi abbiamo dato incarico all'Agenzia delle Entrate di verificare il valore delle aree dello stadio"

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è tornato a parlare della questione stadio a margine delle celebrazioni degli 80 anni del Centro sportivo italiano in piazza Duomo. Ecco le sue parole riportate da repubblica.it: "Su San Siro non faccio promesse, sto a quelle che sono le intenzioni delle squadre, che sono le entità che investono. Quello che posso fare è promettere ai milanesi di rispettare le regole: che le aree, se verranno cedute, saranno cedute a prezzo congruo che stabilisce agenzia delle entrate, che verranno rispettate le regole della Sovrintendenza e che l'impianto sarà inserito in un contesto di quartiere.

Io non posso che essere in attesa della loro decisione. Oggi abbiamo dato incarico all'Agenzia delle Entrate di verificare il valore delle aree dello stadio. Finché le squadre non lo sanno, non possono confermare l'intenzione di acquistare. Quello che ho detto a loro è che se dovessero trovare consenso a procedere, poi dovrebbero abbandonare le altre ipotesi che ora sono in campo".