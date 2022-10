Sala: "Se Zhang ha intenzione di vendere vuol dire che vede difficoltà in prospettiva"

MilanNews.it

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, come riportato da SportMediaset.it ha parlato della situazione societaria dell'Inter in relazione alla costruzione del nuovo stadio con il Milan: "Una cessione del club? Potrebbe anche da un certo punto di vista dare maggiore sicurezza per il futuro. Dipende da chi lo acquista, se fosse una proprietà solida, stabile... in questo momento capisco le difficoltà di Zhang, credo che lo si debba anche ringraziare perché ha preso l'Inter in un momento difficile e ha messo tanti fondi. In questo momento se ha intenzione di vendere vuol dire che vede difficoltà in prospettiva, quindi potrebbe anche essere una buona cosa. Con ciò, credo che Zhang abbia comunque fino a oggi fatto il bene dell'Inter".