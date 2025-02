Sala: "Si va verso uno stadio unico a San Siro. Costa più di 1 miliardo"

vedi letture

Giuseppe Sala torna a parlare dello stadio di Inter e Milan. Il sindaco di Milano lo fa a Rtl 102.5, nell'ambito di "Beppe Sala a tutto campo", una rubrica mensile in cui affronterà temi di attualità: "La cosa buona è che Inter e Milan sono tornate ad essere insieme e non c’è altra via. Realizzare uno stadio costa più di un miliardo e se le due proprietà non lavorano assieme non si porta a casa.

A questo punto me lo auguro di aver difeso il vecchio ma amato stadio San Siro, si sta andando verso un nuovo stadio che sarà costruito di fianco a San Siro, il quale sarà riconvertito in altro. Dobbiamo fare la cessione di San Siro e delle aree limitrofe speriamo entro l’estate".

Entro la fine di febbraio, il Comune si aspetta che i due club presentino il piano economico-finanziario relativo alla costruzione di un nuovo impianto nell'area dove adesso sorge il Meazza. Da capire il destino dello stadio attualmente esistente: il passaggio in mano privata della zona consentirà di ammorbidire il vincolo - o di farlo scattare, se avverrà entro l'estate - sul secondo anello, di cui a quel punto si potrebbero mantenere in piedi solo alcune vestigia storiche.