Sala: "Stadio a Sesto? Ho chiesto alle squadre le loro intenzioni. Io voglio che restino a Milano, ma ci sono regole da rispettare"

MilanNews.it

A margine dell'inaugurazione del Salone del Mobile, Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è tornato a parlare della questione del nuovo stadio di Milan e Inter. Ecco le sue parole riportate dall'ANSA: "Ho chiesto alla squadre di avere conferma delle loro intenzioni perché noi i nostri passi li abbiamo fatti. In particolare abbiamo nominato, dopo una gara, il coordinatore del dibattito pubblico, quindi vorremmo partire a questo punto. Se si sceglie la via di costruire su un terreno pubblico il percorso è più lungo e c'è poco da fare. Su un terreno privato si fa prima a mettersi d'accordo probabilmente, ma non sono sicuro che risparmierebbero tempo. Le lamentele di Scaroni? Conosce il sistema e da decenni ci lavora. Può anche sorprendersi ma rimane il fatto che un conto è la burocrazia, un altro è che le regole e le leggi vanno rispettate. Lo dico anche a altri politici che la fanno facile. Ci piaccia o non ci piaccia, non è questione di piacere, ma di conoscere le cose. Chi si occupa della cosa pubblica deve rispettare delle leggi e questo è quello che voglio fare ribadendo la mia volontà che Milan e Inter rimangano a Milano. Cosa succederebbe se il Milan va da solo a Sesto? Bisogna capire cosa farebbe l'Inter" riporta ansa.it.