Sala su San Siro: "Fino al 2031 sarà lo stadio di calcio di Milano"

Intervenuto a Rtl 102.5, Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato così delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina: "Siamo in tempo. A Milano abbiamo scelto di non realizzare direttamente le opere ma di chiedere al privato, come per il palazzetto di Santa Giulia e il Villaggio olimpico, che sono nei tempi. Abbiamo il problema degli extra costi che stiamo gestendo con fatica ma dopo la lezione di Expo sono abbastanza tranquillo, tutto poi si allinea".

In merito alla cerimonia di inaugurazione si terrà il 6 febbraio a San Siro, che in futuro verrà in gran parte demolito per fare spazio al nuovo stadio di Inter e Milan, Sala ha dichiarato: "Fino al 2031 sarà lo stadio di calcio di Milano. Le olimpiadi è la prima volta che arrivano a Milano e la quarta in Italia quindi mi sembra un bel passaggio per San Siro" riporta sportmediaset.it.

