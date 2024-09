Salah nemico rossonero numero uno: contro il Milan non ha mai perso

Una delle minacce e degli avversari più pericolosi del Milan questa sera si chiama Momo Salah. L'esterno egiziano ha iniziato la stagione con il turbo e nonostante i 32 anni di età è ancora perfettamente in grado di essere decisivo con la sua velocità, dribbling e soprattutto gol. Chiaro che oggi contro il Liverpool, Fonseca e tutta la squadra rossonera dovranno essere bravi a trovare delle contromisure per renderlo inefficiente o quantomeno per limitarlo.

Lo storico del Milan contro Salah è tutt'altro che allegro per il Diavolo. Oggi la Gazzetta dello Sport riporta i numeri. I rossoneri hanno incontrato l'egiziano in cinque occasioni e non hanno mai vinto. Il resoconto parla di quattro vittorie dell'egiziano e un pareggio. In totale Salah ha segnato tre gol al Milan, uno di questi ai tempi della Roma: gli altri due sono arrivati con la maglia del Liverpool all'andata e al ritorno della fase a gironi della Champions League 2021/2022.