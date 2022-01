Salernitana, altro positivo nel gruppo squadra. A fortissimo rischio la gara col Napoli

Nuova positività in casa Salernitana. Attraverso il proprio sito ufficiale, il club campano annuncia il nono caso in squadra, ancora una volta riguardante un calciatore: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un ulteriore calciatore è risultato positivo al Covid-19. I componenti della squadra attualmente positivi sono nove". La disputa della sfida al Napoli è dunque sempre più a rischio, stante il nuovo protocollo.