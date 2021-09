Salernitana, vicino l'ingaggio di Ribery

(ANSA) - SALERNO, 04 SET - La Salernitana è molto vicina all'ingaggio di Frank Ribery, fuoriclasse francese che è attualmente svincolato dopo le sue stagioni disputate con la maglia della Fiorentina. Il club granata ha offerto al 38enne un contratto annuale da un milione e mezzo che prevede il rinnovo automatico in caso di salvezza. Proposta che avrebbe convinto Ribery, pronto a ripartire da una neopromossa che va a caccia di qualità ed esperienza per poter lottare per la salvezza. Nelle prossime ore, forse già lunedì, il calciatore potrebbe essere a Salerno per visite mediche e firma. (ANSA).