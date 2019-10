Salvatori Rinaldi: "Bellissimo segnare sotto la curva, oggi giornata di festa"

Deborah Salvatori Rinaldi, autrice del terzo gol rossonero, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport al termine del derby vinto dal Milan Femminile: "Doveva essere una giornata di festa e così è stato. Sono contenta per questa prima volta e abbiamo portato a casa la vittoria. Si è respirato aria di derby per tutta la settimana, sapevamo che sarebbe andata bene. Oggi avevamo tante persone a cui dedicare i gol, per questo ne abbiamo fatti tre (ride, ndr.). Tanti auguri al mister, io poi ho un porta fortuna che è mia sorella che è a Parigi e oggi è venuta con i miei genitori per farmi una sorpresa. Lo stadio oggi è stato il valore aggiunto, con moltissimi tifosi milanisti. È stato bellissimo segnare sotto la curva rossonera. Mi aspetto di giocare di più? Io mi sveglio la mattina e mi alleno per questo, poi però è il mister che decide la formazione. Io sono pronta e quindi se il Milan va bene così io sono a disposizione”.