Sampdoria-Milan, abbracci dopo la rete dello 0-2 a Calhanoglu

La rete del raddoppio di Cutrone in Sampdoria-Milan è stata una liberazione per il Milan. Dopo la rete del classe 1998, infatti, in molti rossoneri - tra cui anche lo stesso Gattuso - sono andati ad abbracciare Calhanoglu per l'assist fornito al numero 63. Lo riferisce l'inviato di MilanNews.it a Marassi.