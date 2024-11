San Siro, arrivata la valutazione dell'Agenzia delle Entrate: Milan ed Inter entro martedì da Sala

Come annunciato dal Sindaco di Milano Giuseppe Sala, nella giornata di ieri a Palazzo Marino è arrivata la valutazione dell'Agenzia delle Entrate per lo stadio di San Siro e le sue aree limitrofe, che vedono Milan ed Inter particolarmente interessate per la costruzione del nuovo stadio.

Scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che questo potrebbe rappresentare essere lo snodo decisivo della questione, con le due società che nel frattempo continuerebbero a monitorare le soluzioni di San Donato (Milan) e Rozzano (Inter.)

Dalle prime indiscrezioni, scrive la rosea, si parla di una valutazione totale dell'area ed impianto di circa 200 milioni di euro, forse leggermente più alta, che andrebbe incontro alle esigenze di Milan ed Inter che dovranno poi loro fare un passo in avanti verso il Sindaco Sala. All'inizio della prossima settimana, più nello specifico entro la giornata di martedì, è previsto a Palazzo Marino un incontro fra tutte le parti in causa, con il primo cittadino milanese che nell'arco di una settimana vuole ricevere una manifestazione di interesse congiunta da parte delle società.

Nel frattempo Milan ed Inter starebbero lavorando a questo insieme ai rispettivi esperti, anche se il processo starebbe riscontrando qualche difficoltà per via dei rossoneri, che vorrebbero inserire una clausola inerente al proprio impianto autonomo a San Donato, visto lo stanziamento di risorse già approvato dalla proprietaria Red Bird, pari a 55 milioni di euro.