San Siro contro la Fiorentina tornerà a colorarsi: riesco striscioni e bandiere
Se contro il Napoli San Siro è tornato a ruggire, contro la Fiorentina tornerà anche a colorarsi. In occasione della sfida di domenica sera, infatti, rispunteranno sugli spalti dell'impianto meneghino anche striscioni e bandiere, grazie anche ad una certosina opera di intermediazione del club di via Aldo Rossi, che in parte è riuscito ad ammorbidire i provvedimenti restrittivi delle forze dell'ordine.
Contro la Fiorentina il Milan potrà così giovarsi al 100% dell'affetto del proprio pubblico dopo diversi mesi in cui lo stadio aveva perso il suo fascino, forza, calore e per l'appunto colori a causa dell'inchiesta "Doppia curva" della Procura di Milano sugli ultras.
