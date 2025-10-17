San Siro contro la Fiorentina tornerà a colorarsi: riesco striscioni e bandiere

San Siro contro la Fiorentina tornerà a colorarsi: riesco striscioni e bandiereMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:50News
di Lorenzo De Angelis

Se contro il Napoli San Siro è tornato a ruggire, contro la Fiorentina tornerà anche a colorarsi. In occasione della sfida di domenica sera, infatti, rispunteranno sugli spalti dell'impianto meneghino anche striscioni e bandiere, grazie anche ad una certosina opera di intermediazione del club di via Aldo Rossi, che in parte è riuscito ad ammorbidire i provvedimenti restrittivi delle forze dell'ordine.

Contro la Fiorentina il Milan potrà così giovarsi al 100% dell'affetto del proprio pubblico dopo diversi mesi in cui lo stadio aveva perso il suo fascino, forza, calore e per l'appunto colori a causa dell'inchiesta "Doppia curva" della Procura di Milano sugli ultras. 