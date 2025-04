San Siro, i comitati fanno ricorso al TAR per la cessione dello stadio a Milan ed Inter

A pochi giorni dalla chiusura della conferenza dei servizi fissata per il 30 aprile - data che coincide con la scadenza dell’avviso pubblico per eventuali proposte alternative alla cessione dell’area di San Siro - i comitati contrari all’operazione annunciano il ricorso al TAR per "fermare l’operazione" che dovrebbe portare all’acquisto dell’area da parte di Inter e Milan.

Ad annunciare il ricorso è stato Carlo Monguzzi, capogruppo dei Verdi a Palazzo Marino e da sempre in prima linea contro la dismissione del Meazza. La notizia è arrivata proprio nel giorno in cui l’imprenditore Claudio Trotta, patron di Barley Arts, ha denunciato l’impossibilità di partecipare al bando per i tempi troppo stretti e il perimetro considerato "proibitivo".

Monguzzi accusa l’amministrazione comunale di "struttura giuridica da paese dei balocchi", sottolineando le incongruenze tra le procedure adottate e le indicazioni emerse nel dibattito pubblico, che a suo dire sarebbe stato ignorato. "Due fondi immobiliari americani avevano espresso il desiderio di sistemare i loro bilanci con un nuovo stadio e un’operazione immobiliare. E i loro desideri si stanno realizzando", le dichiarazioni riportate da Calcio & Finanza.