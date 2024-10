San Siro, previsto domani a Roma un incontro tra Milan, Inter, Sala ed il ministro dei beni culturali

L'incontro di domani a Roma tra Milan, Inter, il sindaco di Milano Sala ed il ministro dei beni culturali Giuli, riporta Sky Sport, rappresenta un passo significativo nel dialogo per quanto riguardo il futuro di San Siro: il confronto si preannuncia importante per discutere non solo della possibilità di un nuovo stadio, ma anche per trovare delle soluzioni che possano preservare l'impianto, simbolo storico per entrambe le squadre. I rappresentanti di OakTree e RedBird, rispettivamente i fondi di investimento che gestiscono le due squadre, porteranno in questa sede le loro posizioni e proposte.

Sarà un passo importante per discutere le potenzialità di rifunzionalizzazione dello stadio di San Siro: la proposta di non ristrutturare ma riutilizzare lo stadio in un altro modo, mantenendo le aree vincolate dalla Sovrintendenza delle Belle Arti segue l’intento di preservare la memoria storica dello stadio. L'interesse di Inter e Milan per l'acquisizione del Meazza e delle aree circostanti per costruire un nuovo stadio nelle vicinanze rappresenta una strategia che permette alle due squadre di restare nel loro storico contesto senza doversi trasferire altrove, lasciando così Milano.

Tuttavia, resta un interrogativo cruciale riguardante il costo di questa ipotetica acquisizione. Non ci sono ancora indicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate e questo porta a considerare diversi scenari economici che potrebbero influenzare le decisioni delle società. L'obiettivo dell'incontro è, quindi, anche quello di trovare un accordo che tenga conto degli interessi di tutti i soggetti coinvolti, compresi i club, le autorità locali e la comunità.