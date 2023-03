Sanchez: "Una volta ho detto a Inzaghi che se non mi avesse fatto giocare contro il Milan avremmo perso la partita. E perdemmo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alexis Sanchez torna a parlare del suo triennio all'Inter e non lesina critiche al suo ex tecnico Simone Inzaghi: "Una volta ho detto a Inzaghi che se non mi avesse fatto giocare contro il Milan avremmo perso la partita. Ho detto: 'Mister, occhio che possiamo perdere'. E accadde proprio così. Non gli ho detto più niente, dovevo essere come un elefante: bocca chiusa e orecchie grandi. Poi l'Inter ha perso, ma ancora mi domando: perché Inzaghi non mi fece giocare?".