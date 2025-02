Sanremo beffato: posticipato per la Coppa Italia, si scontrerà con i playoff Champions

Peggio scontrarsi con la Coppa Italia o con la Champions League? Domanda complicata a cui rispondere, televisivamente parlando, ma forse neanche troppo. Specie se le gare del massimo torneo europeo coinvolgono Juventus e Milan, le due squadre più tifate d'Italia, oltre all'Atalanta che però giocherà alle 18,45. È un quesito a cui deve rispondere Carlo Conti, conduttore del prossimo Festival di Sanremo.

A sottolineare la beffa ci pensano i colleghi di Calcio&Finanza, che ricordano come la kermesse canora, inizialmente programmata per la settimana dal 4 all'8 febbraio, sia stata spostata a quella successiva - dal'11 al 15 - per evitare la concomitanza con le gare di Coppa Italia.

I risultati delle italiane in Champions League, però, non aiutano la manifestazione: Sanremo dovrà infatti scontrarsi con i playoff che coinvolgono bianconeri, rossoneri e nerazzurri, in ben due serate sulle cinque in programma su Rai1.

Il programma dei playoff di Champions League

Andata

martedì 11 febbraio, ore 18:45 – Brest vs PSG

martedì 11 febbraio, ore 21:00 – Juventus vs PSV Eindhoven

martedì 11 febbraio, ore 21:00 – Manchester City vs Real Madrid

martedì 11 febbraio, ore 21:00 – Sporting Lisbona vs Borussia Dortmund

mercoledì 12 febbraio, ore 18:45 – Club Brugge vs Atalanta

mercoledì 12 febbraio, ore 21:00 – Monaco vs Benfica

mercoledì 12 febbraio, ore 21:00 – Celtic vs Bayern Monaco

mercoledì 12 febbraio, ore 21:00 – Feyenoord vs Milan

Ritorno

martedì 18 febbraio, ore 18:45 – Milan vs Feyenoord

martedì 18 febbraio, ore 21:00 – Atalanta vs Club Brugge

martedì 18 febbraio, ore 21:00 – Bayern Monaco vs Celtic

martedì 18 febbraio, ore 21:00 – Benfica vs Monaco

mercoledì 19 febbraio, ore 18:45 – Borussia Dortmund vs Sporting Lisbona

mercoledì 19 febbraio, ore 21:00 – PSG vs Brest

mercoledì 19 febbraio, ore 21:00 – PSV Eindhoven vs Juventus

mercoledì 19 febbraio, ore 21:00 – Real Madrid vs Manchester City

Europa League

Andata

13 febbraio, ore 18:45 – Midtjylland vs Real Sociedad

13 febbraio, ore 18:45 – Fenerbahçe vs Anderlecht

13 febbraio, ore 18:45 – Ferencváros vs Viktoria Plzeň

13 febbraio, ore 18:45 – Union SG vs Ajax

13 febbraio, ore 21:00 – AZ Alkmaar vs Galatasaray

13 febbraio, ore 21:00 – Porto vs Roma

13 febbraio, ore 21:00 – Twente vs Bodø/Glimt

13 febbraio, ore 21:00 – PAOK vs FCSB

Ritorno

20 febbraio, ore 18:45 – Roma vs Porto

20 febbraio, ore 18:45 – Bodø/Glimt vs Twente

20 febbraio, ore 18:45 – FCSB vs PAOK

20 febbraio, ore 18:45 – Galatasaray vs AZ Alkmaar

20 febbraio, ore 21:00 – Ajax vs Union SG

20 febbraio, ore 21:00 – Viktoria Plzeň vs Ferencváros

20 febbraio, ore 21:00 – Real Sociedad vs Midtjylland

20 febbraio, ore 21:00 – Anderlecht vs Fenerbahçe