Sansonetti: "Pioli è straordinario, personaggio grandioso anche quando sbaglia"

Ospite di Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube, Piero Sansonetti ha parlato così di mister Pioli: “Pioli è straordinario, è un personaggio grandioso anche quando sbaglia. Ci ricordiamo come è arrivato, che squadra ha preso in mano? Non c’era più gioco, non c’era più un pensiero, non c’era più il Milan. Lui ha preso un paio di batoste ma poi ha rimesso in piedi la squadra. Ora vincerà lo scudetto, non lo vincerà, ma il Milan c’è di nuovo. E devo dire soprattutto grazie a Pioli”.