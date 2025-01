Sarà Milan-Feyenoord ai playoff. Baresi: "Volevamo evitare questo turno, ma adesso dobbiamo buttarci con grande determinazione"

A margine dell'evento dei sorteggi di playoff di Champions League, il vice presidente onorario del Milan Franco Baresi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per commentare l'accoppiamento con il Feyenoord ma anche il derby di domenica.

Evitata la Juventus, poi c'è il Feyenoord

"Si, meglio così, meglio evitare lo scontro italiano. Però ci ributtiamo in Champions con grande rispetto anche verso il Feyenoord, perché sappiamo che in queste competizioni non bisogna mai sottovalutare nessuno".

Cosa serve a questa squadra per ritrovare l'orgoglio?

"Sicuramente volevamo evitare questo turno. Eravamo in condizione di poterlo fare, di passare negli ottavi tranquillamente, invece ci siamo complicati la vita. Credo che c'è stato grande delusione, amarezza, prima di tutto la squadra, i giocatori son delusi. Adesso dobbiamo ributtarci con grande determinazione, attenzione. Sappiamo che quando incontrano il Milan l'attenzione dell'avversario è massimale, quindi dobbiamo essere preparati, uniti e ricompattarci. Nelle situazioni difficili bisogna essere bravi a ognuno a farsi un esame di coscienza e mettersi in gioco. Quindi credo che abbiamo le qualità e la possibilità di riprenderci".

La leggenda, la storia del Milan, che messaggio dà al mondo Milan?

"Il messaggio di essere sempre positivi, di essere bravi a cancellare quello che è successo e guardare avanti fiduciosi. Pensare che abbiamo fatto delle grandissimi partite in Champions, quindi non dobbiamo dimenticarcelo. Abbiamo la qualità e quindi avere fiducia, non perdere la fiducia nelle nostre qualità e in quello che possiamo fare, perché abbiamo incontrato grandi squadre e abbiamo dimostrato di potercela giocare alla pari quando siamo tutti uniti, con grande attenzione, con uno spirito di squadra. Dobbiamo divertirci a fare le cose insieme per mettere in difficoltà gli avversari, perché poi incontrare noi diventa poi difficile anche con gli altri".

Con che spirito il Milan arriva al derby di domenica? Vi piace l'idea di un ulteriore derby in Champions?

"Facciamo un passo alla volta. Adesso domenica ci aspetta il derby di campionato. È un'altra sfida, un altro confronto. Abbiamo l'esperienza della Supercoppa, loto saranno arrabbiati e dobbiamo sapere che i derby si giocano fino in fondo. CI sarà una grande atmosfera e noi dobbiamo prepararci, al di là della delusione che abbiamo avuto in Champions. Dobbiamo dimostrare di avere quella mentalità e personalità che serve".

Il derby arriva al momento giusto per dare una scossa al Milan?

"Il mio augurio è quello. Il morale non è altissimo ma dobbiamo essere pronti perché potrebbe essere quella partita che ti farà fare il salto e riprendere il cammino".