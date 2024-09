Sarà un derby da record: San Siro sold out, incassi per oltre 7 milioni di euro

Quello di domenica fra Inter e Milan sarà un derby da record, l'ennesimo. Il tutto esaurito fa notizia fino a un certo punto, ma quello sul quale si è voluta soffermare La Gazzetta dello Sport questa mattina è un altro punto, altrettanto importante.

Stando a la rosea, infatti, il derby di domenica diventerà la partita di Serie A con il più alto incasso di sempre. Non c'è ancora un dato ufficiale, ma si andrà sopra i 7 milioni di euro. Sarà dunque superato il precedente record dell'Inter-Juventus dell'ottobre 2019, quando vennero incassati 6,6 milioni di euro.

Chi è rimasto senza biglietto non può sperare che qualcuno tra i possessori di Abbonamento Plus dell'Inter rinunci e metta in vendita il post sulla piattaforma ufficiale del club, ma l'impressione è che difficilmente succederà.