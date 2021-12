Sarri: "Lazio in Champions quando non c'erano Milan e Inter"

In vista della sfida contro il Genoa, Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa dell'obiettivo Champions League della sua squadra: "Non so nemmeno dove siamo, aggiornatemi. Però non esageriamo: la Lazio ha fatto la Champions un anno in un momento storico in cui non c'erano né Inter né Milan. Non esageriamo, ha raggiunto questo obiettivo quando non c'erano loro. Adesso, se rapporti agli ultimi due anni, la situazione è più complicata" riporta tuttomercatoweb.com.