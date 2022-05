Sassuolo-Milan, le statistiche prepartita

MilanNews.it

Siamo alla resa dei conti, al rettilineo finale di questa cavalcata che ha portato i rossoneri ad un passo dal trionfo. Manca un punto soltanto per poter fare festa, e per scucire dal petto dei cugini il Tricolore, attaccandolo sulla nostra maglia, quella Rossonera, per la diciannovesima volta.

Non sarà scontato, come in molti pensano, così come non è scontata la vittoria dell'Inter sulla Sampdoria (qualora i nerazzurri non dovessero vincere, sarebbe Scudetto indipendentemente dalla partita del Milan), quindi massima attenzione alla sfida conclusiva. Gli ultimi 90 minuti del Campionato vedranno il Milan impegnato sul campo di Reggio Emilia, ospiti del Sassuolo di Dionisi, che all'andata ha inflitto una pesante sconfitta per 3-1, in rimonta per giunta, dopo il gol iniziale di Romagnoli.

Si gioca il 22 maggio: sarà la partita n.10 giocata in questo giorno. Solo in un'occasione il Milan perse, a fronte di 4 vittorie e 4 pareggi. La vittoria più famosa risale al 1963, quando il Milan sollevò al cielo la sua prima Coppa dei Campioni, battendo il Benfica per 2-1. L'ultimo precedente risale alla stagione 2010-11, quella dell'ultimo Scudetto rossonero. Si giocava anche in quel caso l'ultima giornata di campionato e il Milan, che già aveva festeggiato il titolo quindici giorni prima a Roma, fece visita all'Udinese, finì 0-0. Prima di questo precedente tocca andare indietro fino al 1982-83, data in cui il Milan conquistò matematicamente il ritorno alla Serie A, battendo la Reggiana per 3-2 con reti di Battistini, Incocciati e Icardi. Per trovare una sconfitta bisogna tornare indietro al 1927, quando il Milan perse per 2-0 in casa del Genoa.

L'avversario come detto è il Sassuolo. Sarà la sfida n.19, la n.9 in trasferta. Finora il complessivo recita 5 vittorie e 3 sconfitte negli otto precedenti.

Le tre sconfitte avvennero tutte nei primi tre precedenti, con delle goleade a firma Berardi, che fecero diventare il Sassuolo ed egli stesso delle bestie nere per il Milan.

Poi vennero cinque vittorie consecutive, l'ultima delle quali è avvenuta a fine dicembre 2020 (2-1): la rete di Leao dopo 6 secondi di gioco è la più veloce di sempre nella storia della Serie A. Prime di quella un altro 2-1 con Ibrahimovic autore di una doppietta.

L'ultima sconfitta è datata 6 marzo 2016, quando il Sassuolo si impose per 2-0, con reti di Duncan e Sansone. Fu la vittoria più larga del Sassuolo in casa contro il Milan.

Quella è anche l'unica partita in cui il Milan non trovò la rete.

Il 30 settembre 2018 il Milan ottenne la sua vittoria più larga contro il Sassuolo al Mapei di Reggio Emilia. A segnare furono Kessié, Suso (doppietta) e Castillejo, per il Sassuolo Djuricic.

Non ci sono precedenti tra Sassuolo e Milan in cui una squadra ha chiuso il primo tempo vincendo e poi ha perso la partita. Resta però clamoroso il 4-3 con cui il Sassuolo ha battuto il Milan il 12 gennaio 2014: dopo un inizio scoppiettante firmato Robinho-Balotelli, arriva la quaterna di Berardi, prima del 4-3 finale di Montolivo a pochi minuti dalla fine.

Quella sconfitta costò la panchina a Massimiliano Allegri.

Due le espulsioni a giocatori del Milan a casa del Sassuolo, entrambe nella stessa partita: Romagnoli e Suso nella sconfitta per 3-2 del maggio 2015. Due anche le espulsioni a giocatori neroverdi in casa contro il Milan: toccò a Defrel nel 2-0 per il Sassuolo del 2016 e a Bourabia nel 2-1 per il Milan del luglio 2020.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Solo un giocatore ha esordito in un Sassuolo vs Milan: si tratta di Keisuke Honda, nel gennaio 2014.

Due invece i giocatori che hanno giocato la loro ultima presenza in un Sassuolo vs Milan: sono Daniele Bonera e Mattia Destro, il 17 maggio 2015.

Suso e Ibrahimovic sono gli unici due giocatori ad avere realizzato doppiette in casa del Sassuolo, nel 2018 e nel 2020 rispettivamente.

Sarà la sesta sfida di Pioli al Sassuolo, la terza in trasferta e finora 2 vittorie su 2, entrambe per 2-1. In casa invece solo un pareggio e due sconfitte.

Arbitrerà Doveri di Roma, sarà la sfida n.26 con lui alla guida. Finora 14 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte, l'ultima delle quali a febbraio 2021, nel derby perso per 3-0.

Una sola sconfitta in trasferta con Doveri alla guida, avvenne a Napoli nel novembre 2017, finì 2-1 per i partenopei.

In questa stagione Doveri ha arbitrato il Milan in 4 occasioni, le prime 3 partite finirono in parità contro Juventus (1-1) e Torino (0-0) in trasferta e contro l'Inter (1-1) in casa.

Poi, qualche settimana fa la vittoria al Bentegodi di Verona per 3-1.

