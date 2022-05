Sassuolo-Milan, questione biglietti: prima di aprire la vendita i neroverdi aspettano di sapere la data e l'ora del match

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Sassuolo Calcio con un post pubblicato sul suo canale Twitter ufficiale ha comunicato che: “Viste le tante richieste che stanno arrivando in merito all’inizio della prevendita dei biglietti di Sassuolo-Milan, si comunica che per la definizione di tale data siamo in attesa della programmazione, da parte di Serie A, del giorno e dell’orario in cui sarà disputato il match”.