Sassuolo, obiettivo Lucca per l'attacco: il Pisa chiede 15 milioni

Secondo quanto riferisce Sky, il Sassuolo ha messo gli occhi su Lorenzo Lucca, centravanti de Pisa accostato nei mesi scorsi anche al Milan: per ora i neroverdi non hanno ancora presentato un'offerta ufficiale, ma è previsto a breve un contatto tra i due club per iniziare la trattativa. La richiesta dei toscani è di 15 milioni di euro, bonus inclusi.