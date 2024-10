Saudati: "Formula seconde squadre importante non per tutti"

Oggi Luca Saudati, ex giocatore del Milan, è stato ospite dei microfoni di TuttoMercatoWeb.com, e ha parlato principalmente di Francesco Camarda, ieri esordiente in Champions League a 16 anni, e del suo percorso di crescita fra prima squadra e Milan Futuro, la formazione under 23 dei rossoneri iscritta da quest'anno al campionato di Serie C. "A prescindere dal gol annullato e mi dispiace per lui perché si vedeva la delusione sul suo volto, sta dimostrando di essere un buon profilo. Ha già esordito in Serie A e nel Milan Futuro sta facendo vedere il suo lavoro".

Quanto è importante il lavoro che sta facendo Camarda in Serie C?

"Anche io ho esordito giovanissimo con la maglia del Milan, ma dopo sono stato chiamato a fare esperienze in provincia per avere tempo e modo di sbagliare e, quindi, crescere. La formula delle seconde squadre in Serie C può essere un passaggio importante, non solo per Camarda, ma per tutti quelli che stanno facendo questo tipo di percorso".