Scandalo USA, abusi e molestie sessuali in NWSL: la nota del commissario Baird

A seguito del licenziamento di mister Paul Riley dal North Carolina Courage, dopo l'accusa di abusi e molestie sessuali, la presidente della NWSL (il principale campionato professionistico di calcio femminile degli Stati Uniti d'America), il commissario Lisa Baird, come riferisce nwslsoccer.com, si è così espressa:

"Sono rimasto scioccato e disgustato nel leggere le nuove accuse riportate dall'Athletic questa mattina. La lega, di concerto con il North Carolina Courage, ha reagito rapidamente in risposta a queste nuove accuse e l'ex capo allenatore Paul Riley è stato licenziato. Allo stesso tempo, stiamo segnalando queste nuove accuse al Centro statunitense per SafeSport per le indagini. Un ambiente di lavoro sicuro e protetto è una priorità assoluta per la lega e la sua proprietà collettiva. La lega ha messo in atto una politica globale contro le molestie e la discriminazione. Inoltre, la lega ha incaricato il personale della lega e della squadra che interagisce regolarmente con i giocatori di partecipare alla formazione condotta dall'US Center for SafeSport e sta imponendo ulteriori controlli in background e screening aggiuntivi per quegli stessi individui. Stiamo implementando un nuovo processo di segnalazione anonimo, in base al quale i giocatori, il personale della squadra e della lega possono inviare segnalazioni alla lega, che saranno prontamente indagate. Chiediamo ai nostri giocatori e a tutti coloro che sono associati alla lega di segnalarci le loro preoccupazioni, mentre continuiamo a rendere la nostra lega un ambiente sicuro, positivo e rispettoso per i nostri giocatori, club, staff e tifosi".