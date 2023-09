Scaroni e il bilancio chiuso in attivo: "Io ho visto anni in cui perdevamo 150 milioni, ora sono veramente felice"

vedi letture

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Lazio. Questo il suo commento al bilancio 22/23, che i rossoneri chiuderanno in attivo di circa 6 milioni di euro.

Sul bilancio in attivo dopo 17 anni: “Questa è una cosa a cui tengo molto: non solo abbiamo un risultato positivo, che presenteremo all’assemblea dei soci nel prossimo mese di ottobre, ma lo abbiamo raggiunto a monte della campagna. Quindi è un risultato ordinario, siamo riusciti ad aumentare i nostri ricavi, a tenere sotto controllo i costi e abbiamo un risultato in nero per la prima volta. Poi io che ho vissuto gli anni in cui perdevamo 150 milioni la cosa mi rende veramente felice”.