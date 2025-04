Scaroni: "Ibra e Furlani vanno d'amore e d'accordo. I loro ruoli sono chiari"

Intervistato in esclusiva dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, il presidente del Milan Paolo Scaroni è intervenuto su più temi, parlando non solo del presente ma anche e soprattutto del futuro.

Dal ds alla scelta dell'allenatore del futuro il passo è breve

“Il nostro allenatore è Sergio Conceicao, nel derby di Coppa Italia ho visto una squadra grintosa, come piace a noi tifosi. Credo che la grinta sia proprio quella che il nostro allenatore ha traslato alla squadra. Anche la nostra capacità di rimontare dalle situazioni di svantaggio lo dimostra”.

Un'altra cosa che si dice del Milan è che vi siano diviosni tra l'ad Furlani e il superconsulente Ibrahimovic. E che non ci sia chiarezza sul chi fa cosa

“Li vedo lavorare insieme a Casa Milan e vanno d’amore e d’accordo. I ruoli sono chiari: Ibra è parte del management di RedBird ed è “prestato” al Milan. È stato criticato per essere stato assente, ma era malato. Mi ripeto: è un valore aggiunto. E stato un campione in campo e lo è anche fuori, sicuramente resterà in questo progetto. Ma voglio insistere su un concetto: le persone sono importanti, ma il Milan viene prima di tutto. E ne siamo tutti consapevoli”.

Quali sono i giocatori invece da cui ripartire? E da tifoso chi la emoziona di più?

“Quando si accende Leao entusiasma tutti i tifosi, me compreso. È sempre antipatico fare dei nomi, ma per costanza di prestazioni ne cito due: PuIisic e Reijnders, che credo abbiano conquistato tutti. Non a caso li vogliamo a lungo con noi”.