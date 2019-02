Scarpa d'Oro: Messi guida la classifica, Piatek quarto

+6 per Lionel Messi. Nell'eterna lotta tra l'argentino e Cristiano Ronaldo, al momento, è l'argentino a guidare la classifica della Scarpa d'Oro, il premio che ogni anno premia il bomber più prolifico nei campionati europei. 44 punti per Messi, 38 per CR7, visti i 3 gol di differenza che vanno a raddoppiarsi in virtù del coefficiente di difficoltà di Liga e Serie A, x2 come Premier, Ligue1 e Bundesliga. Al quarto posto c'è Piatek del Milan, altri volti noti della A all'ottavo posto: Duvan Zapata e Quagliarella dividono.

1) 44: Lionel Messi (Barcellona, ESP - 22 gol x 2,0)

2) 38: Cristiano Ronaldo (Juventus, ITA - 19 gol x 2,0)

2) 38: Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain, FRA - 19 gol x 2,0)

4) 34: Edinson Cavani (Paris Saint-Germain, FRA - 17 gol x 2,0)

4) 34: Krzysztof Piątek (Milan, ITA) - 17 gol x 2,0)

4) 34: Mohamed Salah (Liverpool, ENG - 17 gol x 2,0)

4) 34: Sergio Agüero (Manchester City, ENG) - 17 gol x 2,0)

8) 32: Fabio Quagliarella (Sampdoria, ITA - 16 gol x 2,0

8) 32: Nicolas Pépé (Lille, FRA - 16 gol x 2,0)

8) 32: Duván Zapata (Atalanta, ITA - 16 gol x 2,0)

11) 31.5: Mbaye Diagne (Kasımpaşa, TUR - 21 gol x 1,5)

11) 31.5: Robert Skov (København, DEN - 21 gol x 1,5)